Polifonie di primavera intorno al ceppo

Quaranta opere di trentasei artisti internazionali diversi installate intorno ad un ceppo di albero capovolto (nella foto, un momento dell’allestimento). Ecco ’Polifonie’, l’evento culturale e artistico organizzato in località Casciani a Montespertoli dall’associazione culturale Il Magnifico di San Casciano, per celebrare l’arrivo della primavera. Una polifonia in musica è l’unione di più voci, ciascuna delle quali svolge un proprio disegno melodico. Allo stesso modo questo evento vuole rappresentare l’unione di più opere nate dalla creatività e dalla sensibilità di più artisti. L’idea è stata realizzata grazie alle artiste Lizzy Sainsburry e Alice Corbetta, che nello stesso luogo avevano già creato un labirinto costituito sia da elementi naturali che da oggetti artefatti. La creazione del nuovo cerchio di opere che circoscrivono l’area intorno al ceppo è nata lo scorso autunno durante la call per artisti denominata "Sottosuolo", promossa dalle stesse per celebrare il Solstizio d’inverno. L’appuntamento è domenica alle 15.30, quando oltre a godere dell’istallazione intorno al ceppo, si svolgeranno anche delle letture collettive intonate da canti e musica. L’evento, che in casa di maltempo sarà spostato al 2 aprile, è gratuito e aperto a tutti. Per informazioni scrivere a [email protected]