Polemiche sull'assegnazione degli appartamenti di Empoli, interrogazione al Consiglio Comunale

Il condominio solidale Freedom fresco di inaugurazione ufficiale è già oggetto di polemiche nonché di un’interrogazione al consiglio comunale del 29 giugno presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia Andrea Poggianti. A innescare la polemica è stato uno degli esclusi dall’assegnazione di uno dei dieci appartamenti in cohousing di cui si compone il condominio. Il consigliere Poggianti nella sua interrogazione riepiloga i motivi della protesta di questa persona e ne chiede conto al sindaco e alla giunta. In particolare, la protesta del cittadino escluso è nata dal fatto che uno degli assegnatari “non ha rispettato l’obbligo di partecipare al 75% degli incontri“ previsto dal bando di partecipazione per l’assegnazione stessa degli appartamenti. Circostanza peraltro affrontata dal gestore del condominio, l’Ats Freedom, che ha chiarito come la decisione di ammettere il candidato nonostante non avesse partecipato al 75% degli incontri fosse legittima, in quanto la commissione era stata avvertita immediatamente di suddetta impossibilità e il candidato stesso aveva fattivamente dimostrato il proprio interesse al progetto durante tutti gli incontri fatti. Il capogruppo di FdI, comunque, chiede di sapere: "Se sia stato rispettato pedissequamente il bando di avviso pubblico per l’assegnazione degli spazi di cohousing, alla luce della segnalazione" fatta dal cittadino escluso. Andrea Poggianti chiede anche quale sia stato: "Il costo che il Comune di Empoli ha sostenuto per ripristinare l’ex Sert e destinarlo a dieci appartamenti di cohousing e quale sia stata la motivazione per la quale il Comune abbia concesso in comodato d’uso gratuito ad Ats Freedom la gestione dei 10 appartamenti di piazza XXIV Luglio". Sempre a tale riguardo, il consigliere di FdI vuole sapere: "Quale sarebbe stato invece il costo in caso di corresponsione diretta della gestione del cohousing alla stessa Ats e i motivi per cui non si sia pensato di far gestire almeno gli appartamenti, se non anche il sociale, a Publicasa S.p.A. di cui il Comune di Empoli è socio".