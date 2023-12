Poggianti sta alla finestra: "Io non mi tiro indietro..."

Ci sarà da aspettare fino a metà gennaio per l’ufficialità sul nome del candidato sindaco del centrodestra a Empoli. "Scioglieremo le riserve dopo le festività. Se mi rendo disponibile? Non mi tiro indietro, ma questa non è una novità". A riferirlo è Andrea Poggianti, ex candidato nel 2019, durante la conferenza stampa convocata ieri per presentare l’ingresso in Fratelli d’Italia della new entry Dessislava Giordano e per discutere sulla sfiducia al presidente Alessio Mantellassi, questione che ha infuocato i banchi del Consiglio proprio in questi giorni. Visto il periodo, la domanda è d’obbligo per il capogruppo di Fratelli d’Italia centrodestra per Empoli. "Il nome di Simone Campinoti come possibile candidato? Non ci entusiasma. Ma tengo a ribadirlo: non si intravede alcuna spaccatura interna o a livello di coalizione".

Al fianco di Campinoti, titolare della Ceam ed esponente di Confindustria locale, pare infatti si sia schierata Forza Italia, che non vedrebbe di buon occhio l’idea di un Poggianti bis. Di fatto con l’ingresso della Giordano in Fratelli d’Italia, dopo le dimissioni di Vittorio Battini che aderiva al Misto, il gruppo consiliare guidato da Poggianti salendo a 5 elementi, diventa il più corposo nelle opposizioni di tutta la provincia. E potrebbe quindi pesare di più anche in termini di scelte. "La superiorità numerica? Palese che ci dia maggiore speranza, anche se poi – garantisce Poggianti – il candidato sarà scelto tra tutti i partiti di centrodestra". Ma veniamo alla Giordano, classe ’94, studentessa di Lettere Moderne, la prima dei non eletti dopo la rinuncia di Giuseppe Iacono per motivi lavorativi e Leonardo Pilastri per incompatibilità con il mandato di consigliere a Fucecchio. Giordano si affianca al capogruppo con Federico Pavese, Simona Di Rosa e Gabriele Chiavacci. "Ho accettato con determinazione questo incarico – commenta la giovane – Credo in un modo di fare politica limpido e pulito. Voglio puntare sul tema sicurezza".

"Il nostro – aggiunge Poggianti – è il gruppo più giovane del Consiglio empolese. Questo ci dà fiducia, per catalizzare il voto dei nuovi elettori". Focus sulla mozione di sfiducia (rigettata dalla maggioranza) verso il presidente del Consiglio comunale Alessio Mantellassi. "Faremo una battaglia porta a porta, fino a giugno per il palese conflitto di interessi. L’esito era scontato – continua il capogruppo di centrodestra –, ma abbiamo votato compatti. Si parla di incompatibilità insita del ruolo istituzionale con quello di candidato sindaco. La candidatura mina l’imparzialità di un ruolo che dovrebbe essere di garanzia. A prescindere dall’esito della votazione, Mantellassi non sarà più il presidente di tutti, non quello dell’opposizione". E poi la bordata. "Mantellassi è come il prezzemolo. È in tutte le pietanze, ma dà solo colore, non sapore come il sale. E non può essere il sale della città perché non ha una visione di futuro". Sull’assunzione di Brenda Barnini in Comune a Pontedera (aspettativa fino alla fine del mandato), Poggianti si riserva "un confronto con il capogruppo FdI a Pontedera che ha fatto accesso agli atti per verificare la correttezza del concorso. Lo stallo della posizione sa di poltronificio".

Y.C.