Poggianti si (ri)presenta: "Il vero centrodestra siamo noi, avanti tutta. Empoli come Provincia"

Stesso luogo – la sede del suo comitato per la campagna elettorale del 2019 – e (molti) volti nuovi. Sicuramente, rispetto ad allora, un’assenza eccellente ossia quella dell’attuale premier Giorgia Meloni, espressione del partito da cui Andrea Poggianti ha chiesto il divorzio tre giorni fa dopo il terremoto interno che ha portato al nome di Simone Campinoti come candidato per Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega Salvini Premier e Noi Moderati. Il capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli (che tale rimarrà fino a giugno per una questione di numeri, nda), infatti, correrà alla conquista della poltrona da sindaco senza i suoi storici, ormai ex, ma con l’appoggio di Centro Destra per Empoli-Poggianti sindaco, La mia Empoli-Lista civica, Unione di centro, Partito liberale italiano e Il popolo della famiglia. Ieri la presentazione ufficiale nella sede appunto di piazza Farinata degli Uberti con taglio del nastro sulle note di “Si può dare di più“ e discorso inaugurale dopo aver cantato l’inno d’Italia in coro con i suoi sostenitori, vecchi e non.

"Grazie, non mi sarei aspettato una partecipazione così importante: tante persone così non c’erano né all’inaugurazione né al momento finale della scorsa campagna elettorale dove il centrodestra era unito, almeno nei simboli... – ha detto Poggianti –. Mi dà la misura che il centrodestra è sempre unito, perché il centrodestra è qui, non è da nessuna altra parte. Abbiamo inaugurato la nuova casa del centrodestra col nuovo simbolo e sarà la casa di tutti i delusi di FdI, FI e Lega che, invece di fare gli uomini e le donne al servizio della propria città, piuttosto supinamente hanno accettato le decisioni dei vertici regionali. Potevo comodamente stare a fare il capolista di Fdi, raccogliere una valanga di preferenze e farmi la mia beata campagna elettorale stando seduto nel mio studio d’avvocato. Ho deciso, invece, di uscire da quella storia politica di cui ho fatto parte sin dai 16 anni di età: io sono sempre rimasto lì, dove il centrodestra è stato, e ora siamo qui dove il centrodestra è. Significa che il centrodestra è una comunità, una famiglia che né si vende né si svende". Giù applausi e battutine al vetriolo verso gli avversari. "Lungi da me voler imporre il mio nome, come qualcun altro... Avevo chiesto di mantenere unita la coalizione attorno a tre punti, ma lui (Campinoti, ndr) mi ha detto che al massimo sarebbe venuto con me a prendere un caffè senza parlare di politica: io non ho tempo da perdere, il caffè io lo prendo con tutti voi!". E dagli ’spalti’ mamma-Poggianti mette il carico da novanta: "Il caffè, gli rimane di traverso a lui". Giù applausi e risate. "La politica è un mestiere, bisogna prepararsi e non improvvisare, come invece fa l’amico renziano che è inadeguato e rappresenta solo una parte, una fetta di imprenditori. Siamo noi la vera alternativa, la vera opposizione che farà in modo che il Pd esca e rimanga fuori, davvero", riprende Poggianti.

Il programma è "da scrivere insieme", ma ha dei punti fermi, delle "perle": territorio, sicurezza, lavoro. "Vogliamo prenderci cura di una Empoli abbandonata dai dem. Il problema sicurezza è esploso e anche la Barnini, a fine mandato, l’ha ammesso ma facendo ricadere le responsabilità altrove senza azioni concrete – aggiunge –. Noi siamo per un programa innovativo che vada verso la rivoluzione che noi chiamiamo “Empoli del futuro“, una Empoli come Provincia. Più sicurezza, contrasto al degrado, bonifica di aree dismesse. Vogliamo rendere davvero centrale Empoli sfruttando la sua posizione: ora siamo fanalino di coda nel turismo, nella viabilità, nelle infrastrutture. Vogliamo favorire un tessuto produttivo degno di questa terra che è invece sempre stata figliastra di una matrigna come Firenze". Quindi più servizi, trasporti pubblici gratuiti, meno tasse anche grazie a "isole ecologiche intelligenti sul modello di Grosseto".

Elisa Capobianco