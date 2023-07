Poetesse e poeti ospiti alla Corte degli Accorti per una serata in versi

CASTELFIORENTINO

Appuntamento culturale oggi alle 19 alla Corte degli Accorti di Castelfiorentino. Ospiti le poetesse e i poeti della Collana Portosepolto (peQuod Ed), diretta da Luca Pizzolitto. La collana Portosepolto si sta affermando nel panorama culturale italiano come una delle più importanti, per qualità e ricerca poetica. Luca Pizzolitto, poeta torinese, sta raccogliendo i frutti di un lavoro ormai ventennale, in cui la scelta dei poeti e delle poetesse è stata condotta con grande cura e attenzione. Nasce da qui la grande qualità di questa collana di poesia che raccoglie alcune fra le voci più belle e importanti del panorama poetico italiano. Saranno presenti, oltre al curatore della collana, Emiliano Cribari, dall’appennino toscano, con “Cronache dalle rovine“; Annalisa Ciampalini, da Ponte a Elsa, con “Tutte le cose che chiudono gli occhi“; Ezio Settembri, da Macerata, con “D’Altra luce“; Anita Piscazzi, dalla Puglia, con L’erranza“ e il padrone di casa Massimiliano Bardotti con “La disciplina della nebbia“. Prenotazioni, specificando il numero dei partecipanti, a [email protected] Ingresso gratuito.