Podio tutto rosa al Bellosguardo di Vinci

Il maltempo ha parzialmente condizionato l’ultimo week-end, costringendo gli organizzatori a ridurre o rimandare parte delle gare previste dai calendari. Già il 25 aprile il temporale pomeridiano aveva guastato la festa al Bellosguardo di Vinci per la 1ª tappa della 3ª Etruria Golf Challenge. Gara ridotta su 9 buche dove i giocatori di casa si sono fatti valere: Roberto Massini ha vinto con 40 colpi mentre Francesca Donnini (17), Marco Sani (17) e Roberta Federica Rosselli (18) si sono imposti nelle categorie nette.

L’1 maggio il circolo leonardiano ha ospitato la gara intitolata a Santa Liberata. Elena Marconi (19) ha vinto su Simonetta Marchionni e Luisa Gassi, appaiate a 17, in un podio tutto in rosa. All’MC Tour che ha fatto tappa a Montelupo trionfo di Mario Odinelli con un giro in 75 colpi. Giovanni Badi (37) ha preceduto Luciano Matteucci, a pari punti, in 1ª categoria, Giuseppe Nanni (38) ha superato Katia Forconi (37) in 2ª e Patrizia Pecchioli (41) ha dominato la 3ª seguita da Massimo Frosini (38).

Andrea Ronchi