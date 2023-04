Pochi vigili in servizio L’attacco della Cgil "Dove sono finite le assunzioni?"

EMPOLESE VALDELSA

Dovevano diventare 105 entro la fine del 2023, ma nella migliore delle ipotesi saranno soltanto 96. Quando? Secondo la Cgil si parla probabilmente di un triennio, termine temporale utilizzato per la normale programmazione del fabbisogno di personale. Non si placano le polemiche sull’organico della polizia municipale dell’Unione dei Comuni dopo la denuncia rilanciata ieri dal sindacato. Le assunzioni entro l’anno, in base all’impegno di spesa, dovrebbero essere 7, a cui si aggiungono tre contratti a tempo determinato per sei mesi. Numeri si vanno ad aggiungere alle 80 unità attualmente operative sul territorio e che si posizionano ben al di sotto dei 104 effettivi su un totale di 119 vigili in forza al comando del territorio una decina di anni fa.

"Nel febbraio del 2022, dopo l’ennesimo stato di agitazione promosso dalle organizzazioni sindacali – sottolinea una nota firmata da Giovanni Iorio della Funzione Pubblica Cgil di Firenze – l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa assunse un impegno formale rispetto alle assunzioni del personale, in particolare di quello previsto per la polizia municipale. L’obiettivo era arrivare almeno a 105 unità entro la fine del 2023 per ricostituire grosso modo l’organico necessario e che preesisteva al momento della costituzione del comando unico degli undici comuni". Le notizie che arrivano da piazza della Vittoria, però, non sembrano confortare i sindacati. "Secondo quanto appreso, con gli impegni di spesa in atto, l’Unione prevede di arrivare al massimo a 96 effettivi, ma non è chiaro entro quando. Presumibile – dice ancora Iorio – che si tratti di un triennio. È quindi di tutta evidenza che l’Unione non rispetterà gli impegni assunti e sottoscritti, e che l’organico della polizia municipale rimarrà fortemente deficitario con tutto ciò che ne consegue".

Nei mesi scorsi sia il presidente dell’Unione Alessio Falorni che il delegato alla municipale, Paolo Masetti, avevano parlato di assunzioni e della possibilità di formare graduatorie interne all’ente, particolare non banale quando si tratta di rimpinguare l’organico. Ma i dubbi espressi dalla Cgil permangono. "Purtroppo – prosegue Iorio – le assunzioni rimangono l’aspetto dolente, il punto debole degli enti locali di questo territorio. Dai dati in nostro possesso i lavoratori dei servizi esternalizzati dagli enti locali sono circa il doppio dei lavoratori dipendenti diretti dei comuni. Anni di tagli e di politiche di riduzione della spesa hanno fatto ricadere i costi sui servizi e sulla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori che vi operano. Serve un piano straordinario di assunzioni dirette da parte dei Comuni e maggiori risorse per la gestione diretta dei servizi. Valuteremo insieme alle lavoratrici e ai lavoratori dell’Unione dei Comuni le prossime iniziative per far sì che gli impegni assunti formalmente siano rispettati, così da garantire l’obbiettivo di un miglior servizio pubblico per il territorio dell’Empolese".

Tommaso Carmignani