Pochi Insegnanti di Sostegno a Empoli e Valdelsa: le Famiglie Gridano "Non Siamo Invisibili"

"Non siamo invisibili". E’ il grido delle famiglie alle prese con gli ostacoli dettati dalla burocrazia e dall’assenza di un coordinamento di servizi a sostegno dei figli disabili, una volta finita la scuola. Sono 3.086 le persone con disabilità nell’Empolese Valdelsa Valdarno Inferiore. L’ 1,69% della popolazione che non può e non deve essere dimenticata. A dirlo è il settimo rapporto sulla disabilità della Regione Toscana curato dall’Osservatorio sociale regionale, presentato a giugno scorso. Uno sguardo complessivo sui servizi offerti alle quasi 200mila persone con disabilità in Toscana, per i quali la spesa sanitaria nel 2021 è stata di 135 milioni di euro. Tra gli ambiti di analisi c’è quello scolastico. Nel 20212022 gli alunni con disabilità nella provincia di Firenze erano poco meno di 4mila, ma solo 2.930 di loro dispongono di sostegno scolastico. Permane la diffusa assenza di una formazione ad hoc: un insegnante di sostegno su due nell’anno non è specializzato. E mentre la disabilità tra i banchi di scuola aumenta, cala il numero di assistenti sociali. La buona notizia è che nell’Empolese e nel Valdarno saranno assunti a tempo indeterminato cinque assistenti sociali nei prossimi due anni.