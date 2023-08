Pnrr, fondi per le frane Oltre un milione di euro Presto due cantieri "Opere molto urgenti"

Soldi per le frane. Stavolta un milione e 200 mila euro per il consolidamento di Via San Piero in Mercato e di Via Botinaccio. Del resto quello di Montespertoli è un territorio fatto di argille, sabbie, conglomerati, tufo che si alternano creando spesso situazioni molto complicate da gestire. Per questo in questi ultimi anni l’amministrazione comunale si è messa alla costante ricerca di finanziamenti per far fronte alle molteplici esigenze e sono stati trovati fondi per il consolidamento di via Falagiana (220mila euro), via Poppiano (180mila euro), Via Polvereto (330mila euro) e per la frana del “bucine” in Via delle Mimose (1,1 milioni di euro) per un totale di poco meno di 2 milioni di euro.

Ora sono in arrivo due finanziamenti Pnrr per sistemare i movimenti franosi di via Botinaccio e per la frana di Via San Piero in Mercato. Con questi due finanziamenti trovano soluzione due situazioni di pericolo per la viabilità comunale e per le abitazioni: lavori che dovranno essere affidati velocemente.

"In questi anni abbiamo ottenuto risorse mai viste prima su Montespertoli per il contrasto al rischio idrogeologico su determinate aree – dice il sindaco Alessio Mugnaini –. Siamo intervenuti praticamente su tutto il territorio con interventi mirati e tutti possibili grazie a risorse di enti diversi rispetto al Comune. In pratica riusciamo a intervenire in queste situazioni grazie alla capacità dei tecnici dell’amministrazione di farsi trovare pronti quando c’è da partecipare ai bandi e alla bontà dei nostri progetti". I prossimi passaggi saranno la redazione dei due progetti esecutivi e l’avvio della procedura di appalto per poi far iniziare i lavori nella tarda primavera 2024.

"Il territorio merita cura costante e grande attenzione, per fare questo servono tante risorse e tanta capacità di andarle a cercare – conclude il sindaco – . In quattro anni abbiamo raccolto quasi tre milioni e mezzo di euro per interventi di messa in sicurezza del territorio e stiamo cercando di ottenerne altri per le altre criticità come per esempio Via San Ripoli e Via Ribaldaccio". Nel mese di ottobre sarà fatto anche un convegno aperto alla cittadinanza per presentare tutto il quadro sulla situazione geologica del territorio e degli interventi in corso.