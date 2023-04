Pnrr, fondi irrinunciabili L’altolà dei Comuni "Fare a meno dei soldi? Si rischia la catastrofe"

di Tommaso Carmignani

Da un lato c’è il ministro Fitto, che ammette candidamente come "alcuni dei progetti finanziati con i fondi del Pnrr non siano realizzabili entro il 2026". Dall’altro la commissione europea, che a pochi chilometri da qui ha tolto una parte dei fondi destinati alla ristrutturazione dello stadio Franchi di Firenze. In mezzo la necessità da parte del Governo Meloni di ottenere il via libera per la seconda tranche dei finanziamenti per il 2022, un problema che per ora non sembra toccare l’Empolese Valdelsa. Ma che potrebbe, nel caso in cui qualcuno mettesse in discussione una parte dei fondi destinati al territorio, "rappresentare una catasfrofe".

Lo dice senza mezzi termini il presidente dell’Unione dei Comuni, Alessio Falorni. "Abbiamo progetti finanziati con quelle risorse che non potrebbero andare avanti senza. Ma per quanto ne so – prosegue – noi siamo abbastanza tranquilli e non vediamo grosse sorprese all’orizzonte". La relazione del Governo sul Pnrr arriverà ad aprile insieme al documento di Economia e Finanza, ma l’obiettivo dell’esecutivo è ambizioso: travasare i progetti più a rischio nei Fondi di Coesione. In modo da liberare risorse per ’RepowerEu’. Questo riguarderà anche l’Empolese Valdelsa? Difficile dirlo, ma nelle rimostranze mostrate dall’Europa nei confronti del progetto di Campo di Marte (la commissione contesta l’effettivo stato di ‘degrado’ di quella periferia) qualcuno potrebbe temere un comportamento simile anche per qualcuno dei progetti presentati sul territorio. Tra quelli che otterranno il maggior numero di soldi spicca sicuramente la riqualificazione di piazza Guido Guerra a Empoli, il progetto che porterà alla realizzazione del nuovo teatro civico ’Il Ferruccio’. Un intervento da 9 milioni di euro che si somma a quello per la rigenerazione del vecchio San Giuseppe che invece ne costerà 6,5. A questi si aggiungono i 5,4 milioni del cosiddetto Ecopark. A Castelfiorentino, invece, arriveranno soldi per le scuole: 1,5 milioni per la messa in sicurezza sismica della primaria Tilli e 2,1 milioni per la realizzazione del nido Panda. Il grosso dei finanziamenti Pnrr, ben 8 milioni, saranno però investiti nel recupero della ex Montecatini e del paraboloide, che diventerà una piazza coperta.

Soldi anche a Certaldo, dove grazie al Pnrr, oltre agli interventi per le scuole, si prospetta la riqualificazione del centro urbano, che costerà 4,4 milioni, mentre 6,6 milioni saranno investiti per il rifacimento della piscina Fiammetta. A Montespertoli i soldi del Pnrr serviranno alla realizzazione del nuovo polo dell’infanzia 0-6 anni per un totale di 4,5 milioni di euro, mentre a Fucecchio sarà recuperata la parte alta della città e alcune vie e piazze del centro storico, un progetto complessivo da 4,5 milioni di euro il cui iter è già iniziato.