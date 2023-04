Pnrr e codice degli appalti Tappa a Vinci del tour di Asmel "Supporto per gestire la burocrazia"

Il tour "Appalti e Pnrr" di Asmel ha fatto tappa a Vinci, dove si sono dati appuntamento sindaci, dirigenti comunali e amministratori da tutta la Toscana. L’associazione per la modernizzazione e sussidiarietà degli enti locali conta oltre 4.100 soci in tutta Italia e ha scelto la città del Genio per affrontare i temi del momento di interesse della Pubblica Amministrazione, in particolare il Pnrr e il Nuovo Codice degli Appalti. Gli esperti hanno approfondito le modalità operative di progettazione, con un focus sull’affidamento e l’esecuzione dei contratti finanziati dal Pnrr e dal Pnc. Durante gli incontri sono stati presentati anche tutti i servizi con cui l’associazione supporta i propri soci, dalla formazione costantemente aggiornata tenendo conto delle esigenze degli enti locali fino alle modalità operative di Asmel Consortile. Ampio spazio è stato dato al Piano straordinario delle assunzioni.

"Siamo contenti di aver ospitato nel nostro Comune il Tour Appalti di Asmel - ha commentato il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia - E’ stata l’occasione per affrontare temi di piena attualità. Il supporto strategico dato da Asmel soprattutto in questa fase che richiede ai Comuni grandi sforzi per adeguarsi alle ultime novità normative e ad una burocrazia sempre più macchinosa, è di grande aiuto. Il Tour è una preziosa occasione per approfondire le modalità operative di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti finanziati dal Pnrr e per essere sempre aggiornati sulle modifiche normative del Codice degli Appalti".

"Per gli enti delle nostre dimensioni - ha aggiunto Claudia Peruzzi, responsabile Settore Tecnico del Comune di Vinci - Asmel svolge un ruolo di sostegno fondamentale. Solo così il nostro ente sa come muoversi per utilizzare i fondi del Pnrr". Tra questi, ci sono gli oltre 360mila euro per la digitalizzazione destinati al Comune di Vinci.

Cinque i progetti presentati dal Comune e finanziati a seguito della partecipazione ai bandi disposti dal Dipartimento per la Trasformazione digitale del ministero per l’Innovazione e la Transizione tecnologica. Dal potenziamento dei servizi comunali disponibili tramite l’App "Io" al miglioramento del sito web comunale passando per l’implementazione di servizi digitali a misura di cittadino, si penserà anche alla migrazione in cloud dei server comunali per la sicurezza informatica.