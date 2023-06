Più tutele per la sanità pubblica Al corteo di Roma con tre pullman "Eliminate il tetto alle assunzioni"

EMPOLESE VALDELSA

C’era anche una numerosa delegazione dell’Empolese Valdelsa alla testa del corteo che ieri mattina a Roma ha manifestato per la difesa della salute e il rilancio del Servizio sanitario nazionale. L’iniziativa era organizzata dalla Cgil e da una rete di associazioni, laiche e cattoliche. Dall’Empolese Valdelsa sono partiti tre pullman, e molti altri hanno raggiunto la Capitale in auto e in treno. "Durante la manifestazione – spiega Gianluca Lacoppola, coordinatore Cgil Empolese Valdelsa – abbiamo ricordato e rivendicato le priorità per salvaguardare la sanità pubblica. La prima: aumentare il finanziamento per il sistema sanitario e allo stesso tempo eliminare il tetto alle assunzioni, perché il rischio – spiega Lacoppola – è che si crei questo paradosso: arrivano nuovi fondi ma si è costretti a fare ricorso ad appalti esterni, che possono essere messi sotto altre voci di spesa, perché non è possibile procedere a nuove assunzioni". Un’altra questione che mina la sanità pubblica è la concorrenza con quella privata. "È necessario aumentare i salari altrimenti il personale, di fronte a condizioni lavorative migliori e a stipendi più alti, se ne va nel settore privato". L’altro nodo sono le liste d’attesa. "Abbatterle e ridurre la pressione sui pronto soccorso: due emergenze che negano il diritto alla salute e favoriscono il settore privato. E poi – aggiunge Lacoppola – bisogna migliorare la sanità territoriale con prestazioni più appropriate. La Toscana non è più quella regione dalle buone pratiche. Il livello dei servizi e del benessere dei lavoratori è sceso molto".

La mobilitazione è appena iniziata. "Continueremo con altre iniziative e non solo sul tema sanitario – annuncia il coordinatore – Il prossimo grande appuntamento nazionale sarà il 30 settembre sempre a Roma dove manifesteremo contro l’autonomia differenziata. Sul territorio continueremo l’attività di informazione sia sul tema della sanità sia su quello dei servizi pubblici: due, in particolare, le iniziate che stiamo organizzando. La prima è in difesa della scuola pubblica, l’altra sulla centralità e tutela della manifattura nell’Empolese Valdelsa. Ci preme molto anche il sistema degli appalti, che riteniamo non debbano essere la normalità per risolvere i bisogni del territorio. Al contrario, laddove è possibile, non si deve esternalizzare, e comunque i lavoratori dei servizi in appalto devono essere valorizzati garantendo loro migliore qualità lavorativa".

Irene Puccioni