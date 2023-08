Più sicurezza per pedoni e ciclisti Nuovo percorso sulla provinciale Varato l’appalto da 670mila euro

Sicurezza delle strade: è il turno della Sp 13, via d’accesso ‘privilegiata’ tra Sovigliana ed il centro storico di Vinci, nel tratto (ancora nel fondovalle) tra la zona commerciale e gli impianti sportivi. Si tratta della imminente realizzazione di un percorso protetto per coloro che si spostano a piedi o in bicicletta. Il segmento urbano di Sp 13 ha nome via Leonardo Da Vinci e adesso il progetto riguarda appunto l’area prossima ai campi sportivi. Area, si capisce, assai frequentata. Sarebbe già molto importante dividere il traffico di passaggio dalla cosiddetta “utenza debole“. Per questi lavori - ormai in vista - in seguito alla procedura negoziata il Comune di Vinci ha appena varato l’appalto per quasi 670mila euro. La pista ciclabile e pedonale lungo la strada provinciale 13 “del Montalbano“ andrà così a completarsi con la copertura di questo secondo tratto, che va a prolungare il percorso già realizzato dalla rotonda alle porte di Sovigliana fino alla piccola zona commerciale antecedente il Centro Sportivo di Petroio. I lotti del piano complessivo sono tre.

Previsti anche nuovi impianti di pubblica illuminazione che di notte oltre a fare luce al percorso dovranno illuminare anche la strada stessa. Saranno da mettere in sicurezza pure gli attraversamenti pedonali e ciclo-pedonali sia esistenti che di nuova realizzazione. Di questo si parla nel progetto generale. Dunque, Vinci porta avanti la ‘politica’ dei percorsi protetti. In questa ottica, va inserita la riqualificazione cui è andata incontro la strada “verde“, cioè il percorso trekking che dal centro storico sale - in sicurezza - alla Casa Natale di Leonardo ad Anchiano, sui primi rilievi del Montalbano. Percorso che chiaramente è molto gettonato soprattutto dal turismo internazionale. Come si è visto anche di recente, tuttavia, molta attenzione è stata riservata agli itinerari trekking e per bicicletta sulle alture di propria competenza del Montalbano. Quanto al capitolo più stretto della sicurezza stradale, all’inizio dell’estate il sindaco Giuseppe Torchia aveva annunciato interventi (in corso) su strade comunali per oltre 200mila euro.

Andrea Ciappi