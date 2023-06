Più sicurezza per i bebè "Controlli in aumento Servono multe salate per chi non è in regola"

Paletta alzata. La municipale controlla: il passeggero non ha le cinture posteriori allacciate. "Tra cinquanta metri sono arrivato". "Sono appena partito". "Sto andando piano". Sono solo alcune delle scuse banali con le quali ci si giustifica davanti a questo tipo di infrazione. Grave, specialmente se nel sedile posteriore c’è un bambino. Se di sicurezza in auto si parla, oltre al tema dei seggiolini salva bebè c’è un altro aspetto cruciale da considerare ed è quello che riguarda i dispositivi di ritenuta stradale per i minori. "Si registra tutt’oggi la consuetudine ad allacciare le cinture spesso solo per i sedili anteriori – conferma il comandante della polizia municipale dell’Unione dei Comuni, Massimo Luschi – C’è lassismo. Bisogna tenere alta l’attenzione sul tema: si parla di salvaguardare la propria vita e quella altrui".

Un bilancio a tre anni dall’entrata in vigore della legge sui dispositivi anti abbandono in auto: quante multe sono state elevate sul territorio?

"Effettuiamo controlli tutto l’anno, tra posti di blocco e accertamenti che facciamo post sinistro stradale. La percentuale fortunatamente per questa infrazione è bassa, intorno al 3%".

Numeri positivi, dunque…

"Si tratta di dati molto bassi. Sui dispositivi anti abbandono c’è un utilizzo decisamente buono. Ma bisogna continuare a lavorarci, a sensibilizzare. In futuro aumenteremo i controlli e sicuramente crescerà il numero delle infrazioni di questo tipo".

Come reagiscono gli automobilisti colti in fallo?

"Il vero problema è sulle cinture di sicurezza, soprattutto posteriori. E’ un aspetto rilevante, quello che riguarda i sistemi di ritenuta per i bambini. Si accampano le scuse più banali, come quella del tragitto breve. Capisco sia difficile per un genitore tenere i piccoli sempre agganciati ai sistemi di sicurezza, ma va fatto. Soprattutto perché chi sta seduto dietro ha una percezione non diretta di quello che avviene sulla strada. Ha meno prontezza di riflesso, non si rende conto di imminenti collisioni o eventuali pericoli".

Quali iniziative svolgete per sensibilizzare ed informare?

"Siamo molto presenti nelle scuole con l’educazione stradale e il prossimo anno lo saremo ancora di più. Far vedere gli esiti dei crush test ai ragazzi è determinante nel far capire loro che, anche se si viaggia a ‘soli’ 50 chilometri orari, la cintura può salvare la vita".

La norma cosa dice?

"Fino a 4 anni c’è l’obbligo del dispositivo anti abbandono. Il Codice della strada stabilisce poi che è obbligatorio per tutti, conducenti e passeggeri, sui sedili anteriori e posteriori, usare le cinture. Anche per i bambini di statura inferiore a un metro e mezzo i sistemi di ritenuta omologati ed adeguati al peso sono obbligatori".

Se il sedile salva vita non è omologato, la sanzione prevista?

"Multa di 83 euro che, se pagata entro 5 giorni scende del 30% (58,10 euro). Vengono decurtati anche cinque punti dalla patente. La norma prevede nella recidiva infrabiennale (entro due anni), la sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi".

Una misura sufficiente?

"A mio avviso si dovrebbe provvedere da subito con misure più penalizzanti. La sospensione immediata della patente, ad esempio. Non ci sono scuse: il sinistro stradale non sappiamo mai quando ci può cogliere".

Ylenia Cecchetti