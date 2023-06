Più sicurezza in ospedale "Rafforzare il posto di polizia Mettere arredi antinfortunio"

EMPOLI

Più sicurezza in ospedale per medici, infermieri e operatori sanitari, nei confronti dei quali stanno tornando a crescere episodi di aggressioni e violenza. A chiederlo è il gruppo Empoli in Azione che raccoglie il grido di allarme del personale sanitario e lo rilancia con alcune proposte. "Durante il Covid siamo stati tutti d’accordo nel definire medici, infermieri, personale sociosanitario, come i veri eroi di quella terribile tragedia – esordisce il portavoce, Luca Ferrara –

Dopo il Covid gli episodi di aggressioni contro il personale sanitario hanno ripreso a crescere con lo stesso trend del periodo precedente, soprattutto nei pronti soccorsi e nei reparti psichiatrici. Inoltre, altro fenomeno preoccupante sono gli episodi di violenze verso il personale in servizio sulle autoambulanze e i danneggiamenti e furti di strutture o mezzi sanitari, come dimostra l’atto vandalico appena compiuto su un mezzo della Misericordia di Empoli. Per questo motivo chiediamo alla direzione sanitaria locale e all’amministrazione comunale che siano introdotte alcune iniziative per cercare di contenere questi preoccupanti atti di violenza". Le proposte. "La questione del posto di polizia al pronto soccorso di Empoli deve essere portata all’attenzione del prossimo Comitato operativo ordine e sicurezza pubblica. Questo ufficio riaperto nel novembre del 2022, dopo la parentesi del Covid – spiega Ferrara – attualmente è presidiato da una sola unità, su un solo quadrante. Siamo a conoscenza dei gravi problemi che affliggono le forze di Polizia, che vedono ogni anno diminuire le forze a causa dei pensionamenti, ma riteniamo che uno sforzo maggiore vada fatto su una struttura strategica come il nostro pronto soccorso".

L’altra questione sollevata da Empoli in Azione riguarda gli arredi e la sala d’aspetto. "Buona parte di atti di intemperanza compiuti dai parenti o accompagnatori avvengono nelle sale di aspetto dei pronto soccorso, per motivi legati anche al tempo delle prestazioni e delle cure. Alcune buone pratiche pensate per “tenere bassa la tensione e lo stress” dei familiari e utili anche alla protezione del personale sanitario sono, per esempio, panche o sedie più comode per permettere di poter stare seduti ore e ore". Un’altra criticità è la scarsità di prese elettriche. "Uno dei grossi problemi – dice Ferrara – è il mantenimento della carica dei cellulari, che spesso provoca nervosismo o problemi tra visitatori, che si accaparrano le poche prese di corrente presenti in sala di aspetto. Andrebbero previsti punti di ricarica cellulare su ogni posto a sedere e bisognerebbe dotarsi anche di carica cellulari universali da fornire a quelle persone che ne sono sprovviste. Per quanto riguarda l’attesa dei bambini è preferibile far trovare libri o matite. Inoltre, non ci dovrebbero essere nella sala attesa visitatori, sedie, tavolini, lampade, espositori, cestini, che facilmente possono essere sollevati e lanciati. Infine vetri, vetrate, divisori, dovrebbero essere antinfortunio, cioè che se rotti, non producano schegge".