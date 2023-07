Più pericoli nel manufatturiero Dati choc: un incidente su quattro

EMPOLESE VALDELSA

Ci sono mestieri, professioni dove si rischia di più che in altri. Lo dicono i numeri dell’Inail sugli infortuni riconosciuti nel 2021 (dato più recente a disposizione) nell’area della Asl Toscana centro. Quasi un quarto degli incidenti è accaduto nel corso di attività manifatturiere. Si parla di 1.610 casi, pari al 23,3 per cento. A seguire troviamo il settore delle costruzioni con 999 infortuni che rappresentano il 14,5 per cento. Poco sotto, con 906 infortuni, ci sono le attività di trasporto e magazzinaggio dove la quota degli infortuni pesa per il 13,1 per cento. Anche il settore della sanità è a forte rischio: 885 i casi riconosciuti, pari al 12,8 per cento del totale, con un’impennta negli ultimi tre anni a causa dei contagi Covid. La percentuale a doppia cifra è presente anche nel settore del commercio dove i casi di infortuni sono stati 723, ovvero il 10,5 per cento. Si cala al 7,7 per cento (534 infortuni) nell’ambito del noleggio e agenzia di viaggio; 5,5 per cento (381) nelle attività di alloggio e ristorazione; 5,2 per cento (358) nella fornitura d’acqua. Sotto il 2 per cento sono i settori immobiliare; quello dei servizi; dell’amministrazione pubblica; dell’informazione e comunicazione; di arte sport e intrattenimento; il comparto agricoltura, silvicoltura e pesca; il settore di finanza e assicurazione, dell’istruzione e quello della fornitura di energia.