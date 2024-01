Più accessibilità. In arrivo una pedana

L’antica pieve di San Leonardo a Cerreto Guidi sarà più accessibile. È infatti in arrivo una pedana per agevolare l’accesso alle persone con disabilità. Ci sono i nulla osta, compreso quello della giunta Rossetti. Si tratta della chiesa principale del paese: è un monumento, ricco di opere d’arte, proprio accanto alla celebre Villa Medicea. Quindi, questa della pedana era una necessità importante per il tempio che risale al medioevo e che è stato ampliato nel XIX secolo con l’estensione a tre navate. L’ingresso è sotto ad un portico, che si affaccia sullo stesso piazzale della villa. L’interno è una sorta di ‘museo’: custodisce una tela del Ghirlandaio, un Crocifisso ligneo del Giambologna ed un fonte battesimale in terracotta invetriata di Giovanni della Robbia del 1511. Insomma: uno scrigno che merita di essere inclusivo al massimo.

a.c.