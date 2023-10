Pista d’atletica al Corsini. I lavori? Caccia alla ditta

Il Comune annuncia che svolgerà un’indagine di mercato finalizzata all’avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione ai fini della messa a norma e in sicurezza dello stadio Corsini per recupero funzionale della pista di atletica.

I soggetti interessati potranno manifestare il proprio interesse con apposita comunicazione, da inviare tramite pec al Comune (comune.fucecchio@postacert.toscana.it) entro il 19 ottobre alle 13. Un impegno che l’amministrazione aveva annunciato da tempo. E così, secondo il cronoprogramma, l’impianto sportivo avrà la pista d’atletica nuova già a primavera del prossimo anno. Lo stesso per quanto concerne gli spazi relativi al salto in alto, quello con l’asta, il salto in lungo, il lancio del peso e del giavellotto. Nell’impianto saranno posizionate anche 4 telecamere che inquadreranno tribuna e spogliatoi.