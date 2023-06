Piscina, slitta la riapertura La colpa è del maltempo

Non si sono verificati danni come in molte abitazioni di Montelupo, ma anche Empoli ha dovuto fare i conti con gli effetti delle copiose piogge cadute nel pomeriggio di giovedì. Effetti che si sono riverberati anche sulla piscina comunale, pronta ad aprire l’impianto esterno per l’estate. Un’apertura slittata però di qualche giorno a causa di un guasto alle pompe riconducibile proprio al nubifragio di due giorni fa. Le precipitazioni hanno infatti riempito le pompe, che solitamente hanno un livello inferiore a quello delle vasche: l’acqua, penetrando all’interno, ha creato un corto circuito che ha mandato in tilt entrambi gli impianti. Ieri mattina l’assessore allo sport del Comune di Empoli, Fabrizio Biuzzi, ha effettuato un sopralluogo sul posto per sincerarsi delle condizioni della piscina. Una delle pompe non sembra danneggiata: si tratta soltanto di aspettare che l’acqua vada via e poi sarà verosimilmente possibile rimetterla in funzione. L’altra, invece, potrebbe essersi rovinata e per questo è necessario l’intervento di un tecnico. Il problema è che in questo finesettimana, complice anche la Festa della Repubblica, non è semplice reperire una persona in grado di sistemare il danno e quindi l’intervento sarà verosimilmente realizzato la prossima settimana. Non dovrebbe trattarsi di un guaio insormontabile, quindi è possibile che nel giro di qualche giorno la piscina possa riaprire. "E’ tutto pronto – ha spiegato l’assessore Biuzzi – ma purtroppo dobbiamo fare i conti con questo inconveniente". La piscina olimpionica, una vasca esterna di 50 metri, rappresenta il core business dell’attività estiva dell’impianto di viale Olimpiadi. Un anno fa la struttura rimase chiusa per gran parte dell’inverno a causa del caro bollette e riaprì soltanto a metà giugno. Ora questo inconveniente fa slittare la ripartenza, ma si spera solo per qualche giorno.

t.c.