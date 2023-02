Piscina, ora arrivano i ’controllori’ Il compito? Vigilare su Aquatempra

di Tommaso Carmignani

Ufficialmente serviranno a verificare la "compatibilità delle proposte di decisione dell’organo amministrativo con gli indirizzi e obiettivi espressi nei documenti di programmazione dei rispettivi soci pubblici", di fatto sono figure di rappresentanza dei Comuni che hanno partecipazioni all’interno di Aquatempra che avranno il compito di vigilare sull’attività del gestore durante tutto il prossimo anno, anche alla luce dei problemi che si sono verificati nei primi mesi del 2022 con la chiusura della piscina comunale di Empoli a causa del caro bollette e dei costi diventati insostenibili.

Sono le persone che entreranno a far parte del cosiddetto Comitato di controllo analogo e che, tra le altre cose, saranno chiamate a verificare deliberazioni definite "rilevanti" come operazioni societarie, investimenti, aperture di credito e finanziamenti, ma anche rilascio e ottenimento di garanzie, ulteriori assunzioni di personale rispetto a quelle previste nel bilancio di previsione approvato dai soci e tutti i contratti e acquisti di beni, servizi e lavori di importo superiore a 100mila euro. Tutto questo è contenuto all’interno di un regolamento che l’amministrazione comunale di Empoli ha proposto e approvato nello scorso mese di settembre, mentre le nomine delle figure che entreranno a far parte del Comitato di controllo analogo di Aquatempra risalgono a qualche giorno fa. Si tratta di Marina Rossi in rappresentanza del Comune di Empoli, Michele Ceretelli in rappresentanza del socio Comune di Fucecchio e Comune di Santa Croce sull’Arno e Ilaria Zoppi in rappresentanza del socio Comune di Certaldo.

Il comitato, tra le sue funzioni, ha anche la facoltà di formulare qualsiasi proposta all’organo amministrativo e alle amministrazioni pubbliche socie per migliorare l’attuazione degli indirizzi e il raggiungimento degli obiettivi, oltre a proporre di inserire argomenti specifici all’ordine del giorno dell’assemblea. Può inoltre chiedere informazioni in merito alla gestione generale della società, disporre l’audizione dell’organo amministrativo, ovvero delle figure apicali a partire dall’amministratore Alessandro Manetti, accedere a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale.

Si tratta quindi di un vero e proprio organismo di controllo volto a tutelare le amministrazioni che fanno parte di Aquatempra e quindi, di conseguenza, anche gli stessi utenti che frequentano le varie piscine. Vale la pena di ricordare che la vicenda che ha interessato quella di Empoli è stata decisamente tribolata, soprattutto tra la fine dell’inverno e la primavera dello scorso anno.

L’amministrazione comunale adesso è al lavoro per verificare la fattibilità di un progetto che non solo porterebbe a un cambio di gestione, ma che comporterebbe anche la completa ristrutturazione dell’impianto di viale delle Olimpiadi. Nel frattempo, però, la gestione di Aquatempra è stata prorogata per almeno altri sei mesi, con la prospettiva di arrivare alla fine dell’anno. Possibilmente senza altre sorprese.