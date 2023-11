Pioggia intensa e forte vento. Sottopassi allagati in città. E oggi le scuole restano chiuse

EMPOLESE VALDELSA

Tutto si è scatenato intorno alle 17, quando il cielo cittadino si è coperto di nuvole grigie e minacciose. La pioggia è iniziata a scendere subito con intensità fortissima. E con la stessa ’potenza’ ha continuato per diverse ore, a fasi alterne. Unita al forte vento, il mix è stato micidiale. Fiumi di acqua hanno iniziato a scorrere per le strade. Impossibile per il sistema fognario ricevere tutta quella quantità di pioggia. Tanto che tutti i sottopassi cittadini si sono allagati. Non si passava in via dei Cappuccini, nè in via Arnolfo di Cambio e in via Bonistallo. La città per più di mezz’ora è rimasta paralizzata. L’immediato intervento della polizia municiapale, che ha chiuso gli accessi e segnalato il pericolo, ha impedito che qualche automobilista rimanesse bloccato. Non è andata meglio nelle frazioni dove i vigili del fuoco sono stati impegnati per tutta la sera. L’intervento più importante è stato quello in via Pisacane a Marcignana per l’allagamento di una civile abitazione. I residenti, per fortuna, non sono mai stati in pericolo. Problemi e disagi per temporanei allagamenti anche in via della Tinaia, via Dogali, via Gianbologna, via Ricasolie e via della Motta.

Sul territorio degli undici Comuni il maltempo ha picchiato duro un po’ ovunque. A Montelupo Fiorentino il problema principale si è registrato a Camaioni, all’altezza del km 59 della statale, dove parte della carreggiata è rimasta allagata costringendo a procedere con senso unico alternato. A garantire la sicurezza alla viabilità sul posto erano presenti la polizia municipale e i volontari della Misericordia montelupina. A Cerreto Guidi, invece, le intense piogge hanno causato l’interruzione al traffico di via Acquerata. Forti disagi anche nelle frazioni di Stabbia e Bassa. Segnalata anche una frana sulla provinciale 31 tra Cerreto e Mercatale. Diverse poi le richieste di intervento giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco, per la messa in sicurezza di rami e alberi pericolanti e caduti, dissesti alle coperture degli edifici, ed incendi di quadri elettrici nei comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Montaione e Vinci. A Fucecchio, in particolare, il sistema fognario e il reticolo minore (rii e fossi) sono collassati e diversi sono stati gli allagamenti nelle strade. Vista la situazione in molti comuni del territorio nella tarda serata di ieri è stato deciso, per oggi, la chiusura delle scuole. L’ordinanza è stata emessa dai comuni di Empoli, Vinci, Montelupo Fiorentino, Fucecchio, Capraia e Limite e Cerreto Guidi.

Irene Puccioni