Pietro Leopoldo. Verso il 260° anniversario

Nel 1765, Pietro Leopoldo saliva sul trono del Granducato di Toscana. E per celebrare la ricorrenza, anche il Comune di Montespertoli metterà in piedi nei prossimi mesi una serie di iniziative volte a ripercorrerne la vita e ad esaltare il suo legame con il territorio montespertolese. Il progetto da circa 10mila euro si chiama “Pietro Leopoldo e Montespertoli: Riforme, Territorio e Comunità“ e sarà presentato nell’ambito del bando regionale “Celebrazioni dei 260 anni dell’insediamento di Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena come Granduca di Toscana“ (per un’operazione che dovrebbe essere economicamente coperta al 50% con un contributo della Regione).

Un piano che prevede un omaggio indiretto al granduca anche nel nuovo Museo del Territorio nel quale verrà realizzato un murale che verterà sulle quattro aree principale del museo corrispondenti alle peculiarità del territorio, delineatosi già da quelle riforme attuate proprio da Pietro Leopoldo: vino, olio, grani antichi e tartufo, elementi legati proprio al territorio e all’agricoltura. Sarà poi organizzata una mostra multimediale con documenti d’archivio, mappe del ‘700, lettere di Pietro Leopoldo e testimonianze sulle sue riforme.

Altri eventi proposti prevedono l’intervento di figuranti in costumi d’epoca, convegni con il coinvolgimento dell’UniFi, laboratori didattici per i più piccoli e visite al museo ed all’archivio pre-unitario "per coprire la storia locale attraverso le fonti e i documenti della fine del ‘700". Dai tempi di Pietro Leopoldo, per l’appunto.