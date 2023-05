Pietro Accardi verso il Napoli? Il ds azzurro potrebbe partire

L’ipotesi è, al momento, soltanto un’ipotesi, ma in ambienti vicini al Napoli circola da settimane. Tant’è che l’indiscrezione, rilanciata in queste ore da Repubblica, non ha sorpreso nessuno dei ben informati che tradizionalmente seguono le vicende della squadra partenopea. Se Cristiano Giuntoli dovesse andar via, Pietro Accardi sarebbe uno dei nomi per la prossima stagione. Il nome del diesse azzurro sarebbe stato fatto a De Laurentiis già qualche settimana fa. Anzi, sarebbe stato largamente caldeggiato proprio da persone vicine allo stesso Giuntoli, che a questo punto sembra fare più di un pensierino alla possibilità di andar via. E quindi, anche se in forma non ufficiale, qualche conferma arriva. Accardi, in realtà, viene dato in partenza praticamente ogni anno a fine stagione, ma poi puntualmente rinnova e resta. Le richieste che ha avuto finora erano di squadre di livello pari o leggermente superiore all’Empoli (come il Verona) o per ruoli di secondo piano (tipo Fiorentina), ma è chiaro che davanti a un’eventuale offerta della squadra campione d’Italia, un po’ come per un giocatore richiesto da una big, diventerebbe difficile dirgli no.