Pietre d’inciampo, cinque deportati empolesi sono tornati a casa

EMPOLI

Sono tornati a Ponte a Elsa Dino Selmi, Giulio Niccolai e Primo Poli; è tornato nella ‘sua’ Brusciana Pietro Pasqualetti e ha fatto rientro al Terrafino Tito Arfaioli. La penultima tappa del lungo viaggio della memoria con la posa di altre cinque pietre d’inciampo ha coinvolto tanti empolesi. Dai ragazzi delle scuole, alle associazioni militari e civili, ai familiari commossi, alle contaminazioni di musica e letture storiche inaspettate, ogni posa è stata accompagnata da un corteo fino al numero civico dove è stata incastonata la pietra. A benedire ogni "sasso della memoria" padre Tiziano Molteni, parroco di Ponte a Elsa. E così tracce di storia sono comparse in via Livornese ai civici 255 in memoria di Dino Selmi, al 326 in memoria di Giulio Niccolai e al 354 in memoria di Primo Poli. In via Senese Romana al civico 177 da oggi c’è il ricordo tangibile di Pietro Pasqualetti e al numero 8 di via Del Castelluccio quello di Tito Arfaioli. Una cerimonia accompagnata da intermezzi musicali curati da Sandro Tani, direttore del Centro Attività Musicali di Empoli.

"Abbiamo riportato alle loro abitazioni i nostri concittadini deportati, che come gli altri, non fecero mai ritorno a casa – ha sottolineato Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio comunale di Empoli con delega alla Cultura della Memoria e alla partecipazione - Oggi diamo una degna sepoltura a queste persone con un piccolo monumento dove la nostra memoria inciamperà per conoscere la loro storia". Il percorso delle pietre di inciampo è frutto di un gioco di squadra, "una grande squadra di persone, le scuole, l’Aned, gli altri Comuni - ha ricordato Mantellassi - La Lega Spi Cgil Empolese Bruno Trentin, che richiama quella generosità, insegnamento di cui noi dobbiamo fare tesoro". A Roberto Bagnoli, presidente Aned Empolese Valdelsa, il compito di chiudere la mattinata ricordando l’importanza di portare avanti la memoria soprattutto tra le nuove generazioni.