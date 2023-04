Piccoli musei crescono Quello remiero guida la diffusione delle attività

E’ l’ora della rivincita dei piccoli musei. L’operazione promozionale è cominciata e parte proprio dal museo remiero di Limite sull’Arno, scelto come sede nazionale dell’associazione Piccoli Musei, fondata nel 2007 dal professor Giancarlo Dall’Ara. Una rete che riunisce circa 400 realtà dal Nord al Sud Italia. Dal museo della bora di Trieste, a quello della Tonnara di Stintino, la novità è che ora, sul portale dedicato, sono online una cinquantina di offerte legate proprio alle esperienze museali. Un clic e si trovano proposte e consigli per i frequentatori. "Frequentatori e non visitatori, perché da noi ritornano: si creano legami. Chi viene a trovarci, si sente accolto, si fida. Non si stacca solo un biglietto ma si offrono esperienze". Un primo passo verso una grande rivoluzione culturale. A spiegarla è Marzio Cresci, vicepresidente dell’associazione e ideatore del portale insieme a un gruppo di lavoro nazionale. "Non c’è niente del genere on line - conferma Cresci, direttore del museo remiero - Per la prima volta una rete di piccoli luoghi culturali mette su un sistema di comunicazione che va oltre la tradizionale funzione museale di conservazione. Si pubblicano eventi, adesioni ad iniziative organizzate dal Ministero. I musei propongono itinerari insoliti organizzandosi tra di loro". Dove prendersi un gelato o dove compare un libro, ma anche menù specifici ispirati al luogo visitato. "Sono buoni consigli, legati ad esperienze personali. Il piccolo museo nella fase post pandemica ha assunto un ruolo nuovo - dice Cresci - quello di aggregatore di coesione sociale. Il cittadino è ascoltato, guidato, può fare ricerca, incontrare altre persone. Ecco la leva sulla quale spingere. Aver trovato nel museo remiero la sede dell’associazione è un segnale importante. Stiamo crescendo sempre più". Turismo sostenibile, avanti tutta. Il remiero - con 3mila visitatori l’anno - ora guarda a due grandi progetti basati sulla storia orale. Il primo, la stesura di "Vogare", volume sul canottaggio che nascerà dalla viva voce dei canottieri di Limite. "L’altra, ricostruire la storia dei 675 lavoratori che dal 1898 al 1945 operavano nei nostri cantieri. Il museo diventerà così la casa della comunità, dove conoscere e ritrovarsi nelle storie di tante famiglie".

Ylenia Cecchetti