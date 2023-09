Piccoli interventi per la sicurezza di Castelfiorentino, l'assessore Onnis spiega

Piccoli ma importanti interventi per migliorare la sicurezza dell’utenza debole. Sono infatti iniziati a Castelfiorentino alcuni lavori di segnaletica orizzontale. "Queste somme sono residuali del precedente accordo quadro e devono essere spese prima di poter dare inizio al prossimo – spiega l’assessore Alessio Onnis –. Non essendo una cifra molto corposa si è preferito destinarli alla qualità più che alla quantità, dando priorità alla sicurezza dei cittadini. Per tale ragione in questo lotto sono stati inseriti numerosi passaggi pedonali e la sistemazione di alcune strisce non più corrette a causa del cambio o della modifica della viabilità. Inoltre saranno ripassati stalli per disabili e zone di carico e scarico. Sappiamo che ci sono diverse zone che meriterebbero altrettante attenzioni, ma lavoriamo per riuscire ad impiegare le risorse che abbiamo nel miglior modo possibile".