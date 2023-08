Piccoli geni all’opera a Vincinel: Laboratori creativi al Museo Leonardiano

VINCI

Nel periodo delle vacanze estive, il Museo di Leonardo non chiude per ferie. Proseguono per tutto il mese di agosto gli appuntamenti per i visitatori più piccoli, ma dedicati anche agli adulti che vorranno accompagnare i propri figli nelle attività al Museo Leonardiano di Vinci. L’iniziativa "Lo sguardo di Leonardo - MuseoLab per famiglie" prosegue tutti i lunedì del mese, compreso martedì 15 agosto. Tante le attività pratiche in programma per mettere alla prova ingegno e creatività: il laboratorio dedicato alla spirale ipnotica, quello sulla mini tromba d’aria e un focus sulla scrittura speculare. Gli appuntamenti, indicati per i piccoli dai 5 ai 14 anni, si terranno in doppia lingua (italiano ed inglese) alle 11,15 e alle 12,30. Il costo del biglietto per i baby visitatori dai 5 anni in su è di 3 euro, 5 per gli adulti (info e prenotazioni allo 0571 933285). Un’occasione per stimolare nei "geni" di tutte le età quella curiosità e quello spirito di osservazione proprio degli uomini del Rinascimento.