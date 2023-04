Piccole bellezze e grandi riflessioni

MONTELUPO FIORENTINO

Il libro "Piccole bellezze. Pedagogia ed estetica nei servizi per l’infanzia" sarà al centro dell’odierna presentazione che si terrà alle 18 al Mmab di Montelupo. Dopo i saluti del vice sindaco Simone Londi (nella foto) e l’introduzione della coordinatrice pedagogica del Comune di Montelupo, Jessica Magrini, seguiranno gli interventi di Anna Lia Galardini, curatrice del libro, e dei due autori, Tania Mariotti e Alessio Bertini. Il volume valorizza le scelte che nella quotidianità di un servizio per l’infanzia aprono agli occhi dei bambini e degli adulti piccole bellezze. Sono aspetti che offrono una gratificazione estetica ed emozionale e rappresentano occasioni per stare bene e dare attenzione a ciò che l’esperienza del mondo consente. I destinati di questo libro sono gli educatori dei servizi zero-sei e propone sollecitazioni rispetto ai diversi aspetti della realtà di un servizio per l’infanzia, dall’organizzazione degli spazi interni ed esterni alla scelta dei materiali, dei libri e dei giocattoli.

La bellezza riguarda pure la qualità delle relazioni tra adulti e bambini, per questo il testo apre a riflessioni sui comportamenti, sentimenti e modi di accogliere. Per informazioni chiamare lo 0571 1590301 o scrivere a [email protected]