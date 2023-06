Picchiata e minacciata La madre coraggio fa arrestare il figlio

MONTAIONE

Lo squilibrio e il disagio di un figlio, la forza e il coraggio di una mamma. Lui, un giovane uomo di 29 anni, vuole i soldi da lei, una donna di 72 anni che vive della sua pensione. Lei che si rifiuta con tutte le forze e che viene prima presa a schiaffi e poi minacciata con un coltello da cucina. Una storia di disperazione, angoscia e dolore che si è consumata tutta all’interno delle mura domestiche nel comune di Montaione. Mercoledì sera il figlio si è presentato a casa della madre pretendendo di ricevere dei soldi. A quanto appreso non era la prima volta che il 29enne avanzava questo tipo di richiesta nei confronti del genitore, che in qualche modo era sempre riuscita ad accontentare. Stavolta no. La donna si è rifiutata. Un diniego che il figlio, evidentemente, non si aspettava e davanti al quale ha reagito furiosamente.

L’uomo è andato in escandescenze. Con inaudita rabbia si è avventato contro la povera madre colpendola con vari e ripetuti schiaffi al volto. Quindi ha afferrato un coltello dalla cucina ed ha iniziato a minacciarla. La donna terrorizzata ha cercato di fuggire, ma il figlio la tratteneva per impedirglielo. Sono stati attimi di angoscia per la 72enne che ha dovuto lottare per resistere alla furia cieca del figlio fuori controllo. Ad un certo punto la donna, miracolosamente, è riuscita a liberarsi dalla presa, è corsa ad afferrare il telefono riuscendo a lanciare l’allarme. La fortuna ha voluto che nelle vicinanze dell’abitazione passasse una pattuglia dei carabinieri che subito si è precipitata sul posto. In pochissimo tempo i militari sono riusciti a bloccare il giovane, che era ancora in casa. Per il 29enne è scattato immediatamente l’arresto per il reato di tentata rapina. Al termine delle formalità di rito è stato trattenuto per tutta la notte in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo che si è svolto nella mattinata di ieri. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del giovane l’applicazione della misura cautelare di divieto di avvicinamento alla madre e alla sorella, che comunque al momento dell’aggressione non era presente nell’abitazione.

Irene Puccioni