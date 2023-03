Piazza Toscanini Al via il recupero dell’area verde

Sono partiti i lavori di riqualificazione del parco giochi in piazza Toscanini che diventerà uno spazio rinnovato e pensato in chiave di accessibilità e inclusività. Circa 88mila euro sono stati investiti per l’intervento, che si inserisce nell’importante percorso di riqualificazione delle aree gioco pubbliche portato avanti dall’amministrazione comunale per rinnovare e rendere più accoglienti gli spazi verdi della città. Il cantiere di piazza Toscanini prevede la rimozione e lo smaltimento delle strutture irrecuperabili esistenti, lasciando le giostre di recente montaggio, la fornitura e posa in opera di nuove attrezzature accessibili, oltre alla realizzazione delle pavimentazioni anti-trauma e di tutte quelle opere necessarie per rendere l’area accessibile dal marciapiede.

La tipologia delle attrezzature che saranno collocate nel giardino è stata individuata sulla base di una valutazione delle esigenze della fascia di età da 4 a 15 anni. Sono previste lavorazioni propedeutiche all’installazione delle attrezzature stesse, con la realizzazione di un camminamento in terreno compattato o pavimentazione. I lavori dureranno qualche settimana, durante le quali parte dell’area del parco che ospita i giochi non sarà usufruibile. Già nel corso del 2021 e nei mesi scorsi sono state collocate nella stessa area verde nuove porte da gioco e attrezzi per fare fitness all’aria aperta e sono stati effettuati interventi di potatura siepi e cespugli, al fine di dare alla zona ordine, decoro e sicurezza. "Le aree gioco del territorio sono un luogo di divertimento per i più piccoli e in quanto aree verdi sono luogo di incontro per tanti cittadini - sottolinea l’assessore alle manutenzioni, Adolfo Bellucci - La manutenzione e l’accessibilità di questi spazi sono obiettivi che l’amministrazione comunale persegue ormai da anni. L’intenzione è di proseguire questo percorso così da rendere i parchi di ogni frazione e ogni quartiere più che mai accoglienti".