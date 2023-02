Piazza stazione "I controlli utili di notte"

EMPOLI

Piazza della stazione più presidiata nelle ore diurne e più controlli nei parchi vicini allo scalo empolese. È la prima risposta concreta al degrado nella zona dopo l’incontro pubblico di mercoledì scorso negli spazi del Dopolavoro ferroviario a cui hanno partecipato i residenti, il sindaco Brenda Barnini, la giunta e i rappresentanti delle forze dell’ordine. Negli ultimi giorni sono aumentate le ronde di polizia e carabinieri. Anche la polizia municipale è stata impegnata con l’unità cinofila tra la stazione e il parco Mariambini. Lo ha sottolineato la stessa Barnini con un post su facebook: "Legalità e sicurezza devono stare insieme per una città che sia sempre più vivibile", ha scritto; aprendo però una discussione sui social coi cittadini che chiedono di estendere i controlli anche nelle ore serali e notturne. Intanto l’amministrazione, raccogliendo le istanze dei residenti, si è impegnata su alcune azioni: un’ordinanza che limiti l’orario di apertura delle attività già sanzionate, interventi di riqualificazione urbanistica nella zona di via San Martino e via Fabiani, implementazione del sistema di videosorveglianza anche nella zona di via XI Febbraio dove il parcheggio oggi a due piani diverrà a raso. E la richiesta alla Prefettura di un presidio costante delle forze dell’ordine.