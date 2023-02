Piazza Stazione A ognuno il proprio mestiere

Valentina

Conte

Due giorni fa, un cronista della nostra redazione è stato avvicinato: "Droga? Vuoi qualcosa?". Erano le 13.40. Abbiamo scelto finora di non pubblicare, per rispetto dei lettori, le foto scattate nei momenti in cui la piazza si trasforma in una toilette a cielo aperto, ma gli episodi violenti sì, li abbiamo documentati con foto sul giornale e video sul nostro sito internet. Non commettiamo l’errore di dare la colpa alle forze dell’ordine, che fanno tanto per questo esigente e vasto territorio, considerando il ridotto numero di uomini a disposizione e con l’ipotizzabile frustrazione di chi incontra persone arrestate, ma subito rimesse in libertà dalle scelte del legislatore e della magistratura. A ognuno il proprio compito. Il nostro è di fare cronaca. Raccontiamo la città, ascoltiamo gli sfoghi, accogliamo le segnalazioni, denunciamo ciò che non funziona anche se qualcuno, talvolta, si infastidisce. Chiamateci cani da guardia, grilli parlanti, telecamere sul territorio, ma non ci tireremo indietro. Nell’area di piazza Don Minzoni, lavorano fior di professionisti, abitano empolesi che sono di serie A come gli altri e ci sono piccole attività che faticano a tirare avanti. Non possono restare inascoltati. Lo sa bene il sindaco che si è vista recapitare una petizione con duecento firme. Non dieci, non venti. Duecento. E lei, Brenda Barnini, che non si sottrae mai al confronto, si è presentata per ascoltare, capire, rassicurare, impegnarsi. Ad accompagnarla c’erano il dirigente del Commissariato e i comandanti della Compagnia dei carabinieri e della polizia municipale dell’Unione. A conferma che era suonato l’allarme del livello di sicurezza percepita. Barnini è corsa dal prefetto ed è stato deciso per il presidio dell’area da parte di tutte le forze di polizia. Con buona pace di chi sta combattendo. Ci dispiace per chi si è infastidito.