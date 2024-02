Piazza intitolata a Nilde Iotti e Tina Anselmi

Hanno vissuto la loro scelta di vita politica con lo stesso impegno, la stessa passione, la stessa onestà e dignità. Ad accomunare Nilde Iotti e Tina Anselmi non sono solo l’esperienza dell’antifascismo, la partecipazione alla Resistenza, l’insegnamento e la vita parlamentare. Da oggi, anche un luogo fisico. La nuova grande piazza che si trova nell’area ex Artinvetro, adiacente a via Sant’Anna a Montelupo Fiorentino sarà infatti dedicata a loro, due donne fondamentali per la storia italiana. Nilde Iotti, politica e partigiana italiana, fu la prima donna nella storia dell’Italia repubblicana a ricoprire il ruolo di presidente della Camera dei deputati (dal 1979 al 1992). Tina Anselmi, anche lei politica e partigiana, è stata la prima donna ministro della Repubblica Italiana.

"Da tempo - spiega l’assessora alle Pari opportunità, Stefania Fontanelli (nella foto) - avevamo in programma di dedicare una piazza a due figure femminili di rilievo che hanno rivestito un ruolo cruciale per la nostra storia: antifascismo, emancipazione, lotta per i diritti. Nilde Iotti e Tina Anselmi sono il simbolo di tutto ciò. In un momento come questo sono necessari anche i simboli, le figure forti a cui guardare. Anche per ricordarsi che i diritti che abbiamo sono stati conquistati a fatica. Per questo la delibera arriva alla vigilia del mese di marzo. Un mese significativo per le donne, per le pari opportunità". L’intitolazione rientra nella rassegna "Declinazioni Femminili" che punta i riflettori su temi connessi alle questioni di genere. Tre gli incontri previsti nell’ambito della manifestazione, il primo il 5 marzo. Alla scuola Baccio da Montelupo si parlerà del consultorio giovani dell’Asl Toscana Centro, "luogo centrale" per le tematiche degli adolescenti.