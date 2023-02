"Piazza Don Minzoni Il Comune agisce con colpevole ritardo"

"La zona della stazione mostra un degrado che va avanti ormai da tempo". Così gli esponenti di Fratelli d’Italia commentano la situazione di piazza Don Minzoni. "Una situazione talmente grave e incancrenita – insistono Pavese, Poggianti (foto) e Giannelli – che ha fatto sì che oltre 200 cittadini abbiano sottoscritto una petizione con una serie di richieste rivolte al Comune". Gli esponenti di FdI commentano le parole del sindaco Barnini a La Nazione. "Alcune dichiarazioni ci lasciano molto perplessi. In primis il colpevole ritardo col quale Barnini ha dedicato attenzione a un problema che è sotto gli occhi di tutti da anni. Inoltre, in merito alle tante istanze dei cittadini, le risposte del sindaco risultano gravemente insufficienti". E ancora: "È singolare che su un tema così delicato si chiami in causa il governo centrale, mentre i precedenti esecutivi, politicamente ’amici’ non sono mai stati sollecitati".