Piazza del Popolo e la cura del verde. Via ai lavori di restyling delle aiuole

C’è adesso il via libera, con l’assegnazione dei lavori, per il ripristino e l’ampliamento delle aiuole di piazza del Popolo a Montespertoli, il cuore storico e sociale del paese. E non solo di questo paese visto chi vi si affaccia un municipio importante per eventi della Storia (l’Ottobre 1920) e visto che è luogo simbolo, ad esempio, della vetrina internazionale della Mostra del Chianti in agenda solitamente a fine maggio. E proprio entro questa data la piazza potrebbe aver cambiato volto, ridisegnata in diversi suoi aspetti. Continuano ad essere sotto attenzione gli alberi, ma quelli davvero a rischio sono già stati sostituiti. Ci sono difatti dei nuovi lecci. Ora come ora, è nella parte di giardino che ci si concentra, perché qua e là mostra segni di precarietà: dunque, nuovi fiori - parecchie rose - superficie più ampia con altrettanto nuove essenze, recinti.

Come accennato, vale sempre la pianificazione degli interventi di abbattimento di alberi in caso siano in cattivo stato di salute, con messa a dimora dei nuovi lecci. Già da tre anni difatti, da quando è stata avviata questa ‘campagna’ di restauro della piazza, l’obiettivo è quello di "tutelare il più possibile le alberature esistenti e gestire la fase di rinnovamento delle stesse". Si spiega in proposito che la piazza "rappresenta un enorme patrimonio ambientale, culturale e sociale per tutta la cittadinanza".

Con la risistemazione delle aiuple si dovrebbe avere anche una variazione dell’assetto dei vialetti, soprattutto nella sezione centrale del vasto spazio compreso tra il palazzo comunale, la casa del popolo e l’inizio dell’asse via Roma-via Sonnino. Il vicesindaco, Marco Pierini, ed anche lo stesso sindaco Alessio Mugnaini, avevano annunciato all’inizio della ‘campagna’ questo percorso per la piazza del Popolo: "Riqualificazione aiuola per aiuola, leccio per leccio, determinati a farlo investendo risorse. Si tratta di una priorità per noi".

Andrea Ciappi