Piazza dei Vetrai tutta pedonale

La ‘Ex Lux’ alla Torre è ormai una realtà importante di Montelupo, al capitolo recuperi a fini residenziali. Presto, è in agenda un ulteriore passo in avanti: la piazza dei Vetrai diventerà integralmente area pedonale. La decisione è stata presa dal Comune. L’estensione dell’area pedonale sarà delimitata alla prospiciente via Torre. Ricordiamo che cosa è diventata la ‘Ex Lux’: complesso di social housing con 20 bilocali, 60 trilocali ‘small’, 24 trilocali ‘large’ e 3 quadrilocali che vanno dai 67 ai 75 metri quadrati. Gli alloggi sono tutti dotati di posto auto o box. Una parte è destinata ad appartamenti per il "Dopo di Noi". Alcuni locali a piano terra sono invece indirizzati ad essere centro ricreativo e socio-culturale per cui il Comune ha aperto il bando ai fini della gestione.