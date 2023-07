Piazza Brandi a Marcialla: Ecco il Concerto Live di Alberto Mons a Certaldo

CERTALDO

Tutto pronto alla quinta “Sagra dell’aria bona” di Marcialla per il concerto “Fingerstyle Guitar Live Concert” di Alberto Montagnani, in arte Alberto Mons, in programma domani alle 21.30 in piazza Brandi. Chitarrista fingerstyle, compositore, cantautore, armonicista, one man band, Montagnani si è diplomato con lode e menzione speciale all’Accademia Lizard di Fiesole, partecipando poi a varie trasmissioni televisive. Discograficamente esordisce nell’album raccolta Going Back Home, poi i due album “Il Bambino delle Fragole“ e “Made in Tuscany“ oltre a varie collaborazioni con Andy White, Michael Fix, Irene Grandi e Luigi Grechi. Come armonicista incide il brano remix di DJ Albertino “Stone Fox Chase”, poi “Sorprendimi” – versione Italiana del famoso brano di Farias cantata da Cristiano Malgioglio – e “Bella Emilia” di Gianni Morandi che lo vuole con sé nel tour televisivo e come ospite all’Arena di Verona. Realizza la colonna sonora del film “Bomba libera tutti“ ricevendo molti consensi dalla critica. È stato selezionato fra i quattro migliori chitarristi acustici emergenti all’Acoustic Guitar Village di Cremona.