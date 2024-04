Piazza Boccaccio, stop alle auto. Da oggi la chiusura definitiva. Prova di fuoco per i parcheggi

La giornata di oggi è in qualche modo storica, per Certaldo: dalle 7 di stamani, non sarà più possibile parcheggiare in piazza Boccaccio, né entrare nel parcheggio con l’auto. Si tratta del primo passo verso la pedonalizzazione definitiva della piazza nell’ambito dei lavori di riqualificazione del centro urbano, con il sindaco Giacomo Cucini che qualche giorno fa aveva invitato i cittadini a pazientare (nelle intenzioni di chi amministra, il cantiere dovrebbe chiudersi la prossima estate, prima dell’inizio di Mercantia) annunciando ristori per i commercianti interessati dal cantiere. "Ci è stata garantita un’accelerata importante sull’andamento dei lavori, nelle prossime settimane: si inizierà a stendere il massetto per la nuova pavimentazione – ha ribadito - questo comporterà la necessità di espandere il lavoro anche nell’altra parte di parcheggio, oltre a tornare a lavorare contemporaneamente nella parte di via 2 Giugno non ancora interessata dalle opere. Siamo impegnati anche a fare in modo che l’assenza di posteggi duri il meno possibile, visto che il cantiere del nuovo parcheggio su viale Matteotti sta procedendo bene".

Potranno entrare in piazza solo i veicoli autorizzati, ossia quelli degli operai al lavoro. E verranno soppressi gli stalli di sosta situati sul lato destro della viabilità di piazza Boccaccio, procedendo verso via XX Settembre, tra la testata di piazza Boccaccio e l’incrocio con via IV Novembre. Un provvedimento che ha già causato qualche mugugno e che promette di diventare argomento di campagna elettorale, visto che la candidata del centrodestra Lucia Masini aveva già puntato il dito contro la mancata sincronia fra la chiusura permanente di piazza Boccaccio e l’apertura del nuovo parcheggio nell’area ex Antonelli (per il quale le operazioni sono ancora in corso di svolgimento). Nel frattempo, sono temporaneamente stati ricavati posti auto sostitutivi nella zona di via Leopardi, davanti alle scuole medie: in questo caso il Comune aveva già fatto sapere che la sosta (libera nelle ore notturne) è consentita durante il giorno dalle 8 alle 20 sia nei giorni feriali che in quelli festivi, regolata da disco orario per un massimo di un’ora. Orari da tenere ancor più bene a mente, almeno per le prossime settimane.

Giovanni Fiorentino