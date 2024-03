Piazza Boccaccio, niente stop. Bocciata la variante al progetto: "Il cantiere sta andando avanti"

"Non si può rimettere in discussione l’iter amministrativo di un progetto che è già stato portato all’attenzione dei cittadini, nel corso di più assemblee". È la posizione del sindaco di Certaldo Giacomo Cucini, a proposito della mozione presentata dalla Lega che chiedeva di valutare la possibilità di una variante al progetto di riqualificazione del centro urbano (con i lavori attualmente in corso). Un atto consolidato da una raccolta firme sottoscritta da 175 cittadini contrari al nuovo aspetto prospettato per Piazza Boccaccio. Ma che è stato bocciato due giorni fa in consiglio comunale, a fronte di cinque voti contrari, due astenuti ed altrettanti favorevoli. Il centrodestra aveva in sostanza chiesto di non smantellare l’attuale pavimentazione della piazza, chiedendo anche la revisione dell’intervento di ripavimentazione su via 2 Giugno in quanto causerebbe anche "la formazione di isole di calore nei mesi estivi". "Vogliamo sottolineare che si rende opportuno opporsi allo smantellamento della pavimentazione risalente agli anni Sessanta – ha ricordato il consigliere leghista Eliseo Palazzo –. Abbiamo altresì consigliato di utilizzare i materiali già acquisiti per abbellire le strade e le vie limitrofe alla piazza stessa, chiedendo che non venga cancellata la percezione visiva della viabilità storica costituita dalla vecchia Ss429 Val d’Elsa".

Un confronto acceso che non è stato esente da accuse di strumentalizzazione e da risposte a tono, fra il primo cittadino e l’esponente del Carroccio. "Il progetto realizzato da uno studio di architettura è passato da un percorso di partecipazione ed è stato modificato tenendo conto delle istanze dei cittadini – ha ricordato Cucini, confermando di non avere intenzione di rivedere le basi dell’opera e facendo il punto – il cantiere sta andando avanti, stanno arrivando i materiali e nei prossimi giorni verrà steso il massetto per iniziare a pavimentare la nuova piazza". Il sindaco ha affrontato infine la questione relativa all’assetto definitivo di via 2 Giugno, per la quale è stata avanzata una proposta di variante migliorativa. E sulla quale ha preferito tuttavia non sbottonarsi, per quel che riguarderà l’aspetto finale della strada. "Non renderò pubblica la variante fino a quando non avrò tutti i pareri dei soggetti istituzionali coinvolti – ha chiosato Cucini, invitando alla pazienza –. A breve tutti sapranno tutto".