Piazza Boccaccio, l’imprevisto. Serve una variante al progetto

Un primo passo è stato compiuto, con l’approvazione e la conseguente liquidazione da parte del Comune del primo stato d’avanzamento dei lavori. Si è tuttavia reso necessario pensare ad una modifica in corso d’opera da 48mila euro e proprio lo scorso giovedì è stata affidato l’incarico relativo ai servizi tecnici di progetto, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza relativamente alla variante. Questi gli ultimi sviluppi del cantiere legato alla riqualificazione del centro urbano, con i lavori che stanno procedendo. Un’operazione che riguarda piazza Boccaccio, via 2 Giugno ed alcuni tratti di via Roma, Borgo Garibaldi e Piazza XX Settembre, che richiederà a quanto sembra una serie di modifiche minori.

"In seguito al riscontro di alcune circostante impreviste e imprevedibili, si rende necessario apportare delle variazioni al progetto – si legge infatti nella determina dello scorso 9 maggio – soluzioni progettuali con elaborati e viste fotografiche che sono già state sottoposte alla Soprintendenza per una supervisione competente in materia di tutela dei beni architettonici e ambientali, con la quale ci sono state diverse interlocuzioni giungendo alla compatibilità delle stesse con le esigenze di tutela di Certaldo Basso". L’inconveniente sembrerebbe comunque esser stato individuato, con la soluzione che potrebbe sbloccarsi definitivamente a breve: l’obiettivo dell’amministrazione resta quello di far sì che la nuova piazza possa essere fruibile entro l’inizio della prossima edizione di Mercantia, fissata per il prossimo luglio.

In uno dei recenti atti ufficializzati dal Comune era inoltre stato messa nero su bianco l’intenzione di utilizzare parte dei sanpietrini recuperati da piazza Boccaccio per delineare il nuovo assetto di via 2 Giugno. E sta proseguendo anche il lavoro per il nuovo parcheggio di viale Matteotti, che dovrebbe chiudersi nella migliore delle ipotesi in coincidenza dell’inizio della prossima estate. Andrà a prevedere 37 stalli di sosta e dovrà recuperare la maggior parte dei posti auto già venuti meno con la pedonalizzazione definitiva della piazza entrata in vigore lo scorso 2 aprile. Cantieri che stanno in ultima analisi procedendo e a breve potrebbero esserci ulteriori novità. Anche se indicare tempistiche certe, per quanto concerne la fine dei lavori, appare sempre più complicato.

G.F.