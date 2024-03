Piazza Boccaccio, lavori in corso ma con nuovi impegni e ’paletti’

Come sappiamo, in seguito a lunghissima fase progettuale sono in corso i lavori di completo riassetto del centro basso di Certaldo. Il punto focale è piazza Giovanni Boccaccio. Cioè il cuore del paese in piano, più che una piazza simbolo. Una mozione del Gruppo Misto approvata in consiglio comunale impegna l’amministrazione a dare un volto preciso a questo spazio storico: innanzitutto, visto che in piazza si parcheggia anche, avere una tabella certa per i lavori nell’area Ex Antonelli per destinarla alla sosta delle auto. Il principio è quello, già noto, di ricavare parcheggi attorno al nucleo tra piazza Boccaccio e via 2 Giugno. In questa ottica rientra anche il recupero di altre zone di sosta come quella dinanzi alle scuole medie, oggi chiusa nell’orario delle lezioni. Beninteso, si specifica, senza pagamento della sosta. Ancora: si chiede che gli alberi non vengano eliminati, salvo che non ci si imbatta in piante malate che allora andrebbero tolte. Poi, che la pavimentazione mantenga i materiali legati alla storia architettonica e alle lavorazioni tipiche locali.

Infine: la piazza dovrà essere adeguata, proprio nel rispetto del suo ruolo storico, "ad ospitare ogni tipo di evento compatibile con una piazza di tale importanza". Ad esempio manifestazioni culturali e mercati. La mozione è stata firmata da Emmanuele Nencini e Stefano Giannoni. la premessa è appunto che questo cuore sociale non debba perdere le proprie caratteristiche. Vi si affacciano il municipio, la Prepositura di San Tommaso, altri importanti palazzi, la stazione della funicolare per il borgo alto, diversi locali e negozi, e la statua del Boccaccio in marmo.

A.C.