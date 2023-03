Piano regionale dei rifiuti Il sindaco fiducioso "L’impianto non si farà Lo ha assicurato Giani"

L’assessore regionale all’ambiente Monia Monni ha dichiarato in un’intervista al nostro giornale che l’atteso piano dei rifiuti della Toscana è in dirittura d’arrivo e che l’economia circolare ne costituirà la spina dorsale. Nell’ambito della stessa intervista. Monni è tornata anche su un tema che a Empoli e dintorni non lascia indifferenti: l’impianto di ’gassificazione’ al Terrafino. L’assessore Monni, una volta escluse ’prove muscolari’ dalla scena, ha detto che l’impostazione condivisa col neo segretario dem Emiliano Fossi: "Pone al centro i percorsi di partecipazione, nella consapevolezza che in un certo momento si deve saper trovare la sintesi, anche se questa può condurre a scelte impopolari".

Al sindaco di Empoli, Brenda Barnini, abbiamo girato la domanda che ieri in città si facevano in molti.

Non è che l’impianto del gassificatore del Terrafino che in autunno scorso è uscito dalla porta, finirà per rientrare dalla finestra?

"Per me – ha detto Barnini – valgono le parole dette più volte dal presidente della Regione Eugenio Giani che ha dichiarato che non vuole andare contro la volontà espressa dal territorio. Per me fa fede questo".

L’assessore Monni, però, ha dichiarato che, ’la crisi climatica ci dice che è il tempo del coraggio. Certamente serve un’assunzione di responsabilità collettiva’...

"Quando l’assessore Monni sottolinea l’importanza che ha a livello decisionale la volontà espressa dai territori nel fare determinate scelte dimostra che si vuole mantenere questa linea".

Quindi non ci saranno sorprese?

"Per quanto riguarda la difficoltà per gli amministratori di prendere decisioni che non sono sempre facili e condivise ecco, penso e spero bene che dietro queste parole non si nasconda la volontà di riproporre Empoli come luogo per realizzare quell’impianto".

Sull’economia circolare si gioca una partita vitale per la Toscana. Empoli da che parte sta?

"Nell’ottica dell’economia circolare enunciata dall’assessore quale fondamento del piano dei rifiuti va ricordato che il nostro territorio fa una parte importante".

Per esempio?

"Forniamo il recupero completo del rottame di vetro dell’Ato Toscana centro, ospitiamo la cartiera a Molin Nuovo per il recupero di carta e cartone, c’è il biodigestore a Montespertoli. Abbiamo fatto il passaggio alla tariffa corrispettiva affinchè i comportamenti dei cittadini siano sempre più attenti alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti. L’idea di fare qui un impianto di gassificazione dei rifiuti ha sollevato proteste forti e noi come amministrazione ci siamo schierati con i cittadini. L’economia circolare è un’opportunità che va concertata con chi la deve realizzare, cioè i cittadini da una parte e la Regione dall’altra".

Francesca Cavini