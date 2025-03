Piano operativo, giovedì il primo incontro pubblico per parlarne

Nella seduta di fine febbraio il consiglio comunale di Montespertoli ha adottato con 12 voti favorevoli e quattro astensioni il nuovo Piano operativo comunale: un documento strategico fondamentale per la pianificazione e lo sviluppo del territorio nei prossimi anni. "Il Piano Operativo Comunale si sviluppa su alcune linee di indirizzo politiche fondamentali: la crescita dei comparti produttivi, la flessibilità per gli interventi edilizi sul patrimonio esistente, le ricuciture e le rigenerazioni urbane, la scommessa sulla transizione ecologica, il rafforzamento del territorio urbanizzato e la qualificazione del patrimonio edilizio rurale", aveva fatto sapere il Comune. Per garantire la massima trasparenza e il coinvolgimento della comunità, l’amministrazione comunale ha avviato un percorso partecipativo denominato “Sarà Montespertoli”, che prevede otto incontri pubblici sul territorio. Il primo è in programma al Centro culturale “Le Corti” giovedì 13 marzo, ore 21.30.