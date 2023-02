Piano e violino Musica d’autore al teatro Shalom

Tutto pronto al Teatro Shalom di Empoli per un nuovo appuntamento della stagione concertistica del Centro Busoni di Empoli. Mercoledì prossimo alle 21, infatti, sul palco di via Busoni salirà il duo formato da Domenico Nordio e Orazio Sciortino. Violinista il primo e pianista il secondo porteranno a Empoli un racconto tra passato e presente, tra il nuovo e l’antico: da Dallapiccola a Prokofev, passando per Brahms.

Nel corso della sua carriera, Domenico Nordio ha suonato in molte sale prestigiose, quali la Carnegie Hall di New York, la Salle Pleyel di Parigi, la Filarmonica di San Pietroburgo, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro Colon di Buenos Aires, il Barbican Center di Londra, la Sala Grande del Conservatorio Tchaikovsky di Mosca. Allievo di Corrado Romano e di Michèle Auclair, già bambino prodigio, nel 1987 ha vinto il Concorso Viotti di Vercelli, con Yehudi Menuhin quale presidente di giuria. Il Grand Prix dell’Eurovisione del 1988 lo ha precocemente lanciato alla carriera internazionale: oggi è uno dei musicisti italiani più noti.

Pianista e compositore, Orazio Sciortino collabora con importanti istituzioni musicali italiane ed estere quali il Teatro alla Scala e l’Orchestra Verdi di Milano, l’Orchestra del Teatro La Fenice, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Fondazione Arena di Verona, Cantiere Internazionale di Montepulciano, I Concerti della Normale di Pisa, Nuova Harmonìa di Buenos Aires, Konzerthaus di Berlino, Salle Molière di Lyon, e molti altri. Per il teatro musicale ha composto La Paura, opera sulla Grande Guerra, e per il Teatro alla Scala ha composto La Gattomachia, favola musicale per narratore, violino e archi.

Se Dallapiccola, con Tartiniana Seconda, racconta il suo tempo attraverso forme di danza e antiche tecniche polifoniche, Brahms, con la sua Sonata n. 2, ma anche con l’impetuoso Scherzo in do minore per violino e pianoforte lo fa coniugando rigore formale e intimismo liederistico. Il programma si conclude con la Sonata n.1 per violino e pianoforte di Prokof’ev, che con la sua granitica struttura e il suo impatto espressivo, è uno dei massimi capolavori del 900. Per informazioni è possibile telefonare ai numeri 0571 711122 o 373 7899915, oppure scrivere a [email protected]