Piano di sicurezza per le mura. Dopo il volo del baby turista arrivano catene e recinzioni

Non bastano i cartelli ad indicare il pericolo di caduta affissi lungo le mura storiche di Vinci. I visitatori continuano a utilizzarle impropriamente come sedute, rischiando per la propria incolumità. L’ultimo episodio è recente: è successo alla vigilia di Pasqua, quando un bambini di 6 anni, in vacanza con la famiglia, è precipitato da uno dei muretti di cinta del borgo storico riportando miracolosamente soltanto una frattura al braccio. La parete di pietra da cui è volato giù il piccolo è quella vicino a piazza Leonardo da Vinci, accanto al Museo Ideale Leonardiano. E dove adesso il Comune ha deciso di installare nuove protezioni, ovvero ulteriori cartelli, ma soprattutto delle catene per impedire comportamenti sbagliati. Il comune spiega la scelta ricordando che a breve partiranno i lavori sulle antiche mura.

"Considerato che tra qualche settimana partiranno i lavori di riqualificazione di tutto il perimetro delle antiche mura, con il progetto “Vinci Immaginari futuri” – si legge in una nota – l’amministrazione comunale, al fine di ridurre le condizioni di rischio, per l’inizio della stagione turistica e in attesa dei suddetti lavori, ha ulteriormente incrementato le segnalazioni di pericolo mediante l’apposizione di catene sulle quali saranno applicati ulteriori cartelli precauzionali. Trattandosi di segnalazioni di pericolo di carattere temporaneo – si specifica – la messa in opera è stata effettuata con una semplice comunicazione alla Sovrintendenza dei Beni culturali, la quale ha già espresso parere positivo sul progetto di riqualificazione complessivo delle antiche mura".