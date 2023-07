Piaga del gioco d’azzardo "Aboliamo le macchinette"

Con i soldi spesi nel gioco d’azzardo ogni anno, anche solo a Montespertoli, ci si farebbero opere pubbliche epocali e si risolverebbero tanti problemi. E’ un post social dal tono forte quello di ieri del sindaco Alessio Mugnaini: nella cittadina valdelsana, sono 3 i milioni di euro lasciati nel 2021 (ultimo dato consolidato disponibile) direttamente negli esercizi sul territorio comunale relativamente "a videopoker, giochi e scommesse varie". Legali, ovviamente. Ma soldi che se ne vanno come un’emorragia devastante e che spesso portano a serie conseguenze per le famiglie. Il sindaco Mugnaini lancia la sfida: Montespertoli, nel Chianti, paese (o città)… ’slot free’.

Ricordiamo che nell’Empolese, nel decennio scorso, la sfida fu lanciata e vinta dai Circoli Arci (seguiti da alcuni altri tipi di esercizi pubblici). Altri dati: la ‘quota’ di Montespertoli (notizie dall’associazione Avviso Pubblico) è in sostanza stabile negli anni, tenuto conto della lieve flessione generalizzata che è stata registrata durante la pandemia (-3%): 3,3 milioni di euro nel 2018; 3,5 milioni nel 2017. Insomma, siamo lì. Nell’Empolese, il dato 2018 ‘recitava’ quasi 202 milioni di euro su 180mila abitanti circa, senza tener conto dell’online. In netto aumento rispetto al 2017, e a parte la flessione pandemica siamo più o meno su questa linea. Torniamo ai 3 milioni di Montespertoli.

"Per dare un’idea - insiste Mugnaini - è la cifra che serve per realizzare la nuova sede del servizio emergenza sanitaria a Montespertoli, potevamo per esempio realizzare una struttura come questa ogni anno. Penso che, in particolar modo, i soldi buttati nei videopoker siano soldi di fatto sottratti alla stessa comunità, perché potevano rappresentare acquisti o investimenti privati che invece non ci sono stati. Il tema è serio, perché il gioco a volte è una dipendenza e quindi va affrontato con grande attenzione e con l’aiuto di esperti e professionisti".

"Però - conclude il sindaco - una prima cosa possiamo farla subito: è se diventassimo un comune ‘slot free’? Se tutti gli esercenti di Montespertoli che hanno i videopoker vi rinunciassero subito? Non sarebbe un bel modo di promuovere il nostro paese? Perché sono convinto che alla fine senza ’macchinette mangiasoldi’ si vive meglio". Ieri il sindaco è stato dettagliato nei report: 3 milioni di euro la raccolta fisica cioè quella giocata negli esercizi, ben 5 milioni il gioco virtuale online.

A.C.