“Petrozio”. Concerti live, incontri e letture

Torna ad aprirsi la pista da ballo esterna del Circolo Arci Petroio, che da domani sera alle 19 fino a domenica prossima ospiterà la sedicesima edizione di "Petròzio", quattro giorni di festa tra concerti live e incontri culturali. "Continua la voglia di ballare e stare bene insieme, nella pace, nell’inclusività, nel rendersi conto che un’alternativa a un mondo fatto di scontro esiste ed è estremamente bello e a portata di mano, ci vuole impegno, ma dà tantissime soddisfazioni ed è per questo che il Circolo di Petroio continua ad essere orgoglioso di invitarvi nella sua pista – commentano dallo staff del Circolo –. Quest’anno abbiamo anche il piacere e l’onore di avere oltre alla forza lavoro dei nostri preziosissimi volontari, senza i quali tutto questo non esisterebbe, anche l’appoggio e l’aiuto di Non Una Di Meno Empoli, Fondazione Dopo di Noi, Compagnia Teatrale Unicorno e naturalmente Arci". Il primo appuntamento, come detto, è domani con la musica live di AB29, un’alternative rock band toscana tutta al femminile ricca di energia e passione. Venerdì sarà invece la volta di Ance ed Echo Beach con il loro tributo a Rino Gaetano, un artista poliedrico e intimo come pochi altri, i cui brani cult saranno eseguiti magistralmente da due icone del panorama musicale del circondario. Il fine settimana si aprirà invece con la serata evento di sabato intitolata "Happy Birthday Sinapsy", a cura di Sinapsy Interrotte, storica band che fa musica demenziale di altissima qualità da ben 20 anni facendo ridere e ballare allo stesso tempo.

Infine, domenica 2 giugno a partire dalle 19 chiusura con la prima tappa del piccolo festival itinerante transfemminista "Noi siamo tempesta", organizzato dalla Liberia Rinascita di Empoli con il suo gruppo di lettura. Una serata Open Mic in cui saranno letti estratti del libro di Michela Murgia "Ricordatemi come vi pare". In esposizione ci saranno le opere di Camilla Garofano e i banchi di Swap vestiti e piante & talee a cura di Non Una Di Meno Empoli. A seguire Dj set e Karaoke.