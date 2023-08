'Pet' protagonisti del contest fotografico a Empoli: Musin Musetti

EMPOLI

Un contest decisamente particolare dedicato agli "umani" che frequentano il Centro*Empoli e ai loro amici a quattro zampe. Tutti invitati a partecipare all’iniziativa del centro commerciale di via Sanzio, che prenderà il via lunedì. Si tratta del concorso "Musin Musetti": fino al 17 settembre un gioco da condividere con i propri animali domestici. Per aderire all’iniziativa basta scattare una foto al proprio cagnolino, micio o peloso di casa (il contest è aperto a tutte le categorie di animali) e caricarla nel form dedicato (sul sito web del Centro *Empoli). Le sei foto che otterranno il maggior numero di like sul profilo Facebook di Centro*Empoli e di voti dalla giuria tecnica riceveranno utili gadget e una targa. La chiusura del contest è alle 15 di domenica 17 settembre con la sfilata finale, il servizio di consulenza di esperti del settore e la partecipazione di alcune associazioni locali. L’obiettivo è promuovere un rapporto sano tra padrone e animale e sensibilizzare la comunità al rispetto degli animali. Ciascun partecipante avrà la possibilità di candidare fino ad un massimo di tre animali tra cane, gatto e altre categorie. I tre pelosetti acchiappa like che si riveleranno i più "social" fra tutti, diventeranno protagonisti di una esposizione che sarà installata negli spazi del centro commerciale.