Pesce mal conservato. Chiuso un minimarket

Controlli sul pescato, chiusa un’attività nel territorio comunale di Vinci. L’operazione Spinnaker (incentrata sulla pesca illegale non dichiarata e non regolamentata), in corso in questi giorni su tutto il territorio nazionale, ha toccato anche il Valdarno. I controlli, sia a terra che in mare, condotti dalla Guardia Costiera e dedicati alla filiera ittica hanno interessato un minimarket alimentare che si trova, appunto, nella città del Genio. L’attività, gestita da persone di origine etnica, avrebbe violato le norme igienico sanitarie sia per quanto riguarda la conservazione degli alimenti sia per le condizioni di pulizia del locale. Il periodo è quello in cui aumenta la richiesta di pesce nei ristoranti. L’intensa attività di controllo iniziata nel mese di dicembre proseguirà infatti per tutte le festività natalizie, pretendendo senza sosta, il monitoraggio di tutte le fasi della filiera ittica. In tre casi distinti, stavolta, i militari di Livorno, Piombino, Rio Marina e Porto Azzurro, durante le attività ispettive eseguite insieme ai funzionari del Dipartimento – Unità Sicurezza alimentare – della prevenzione dell’Azienda Usl, hanno riscontrato diverse tipologie di illecito che hanno condotto alla chiusura temporanea non solo del minimarket alimentare di Vinci, ma anche di un ristorante di Capoliveri e del deposito di un locale di Campiglia Marittima.

Sono numeri che non lasciano indifferenti, quelli che riguardano le maxi operazioni nell’ambito della Regione Toscana, coadiuvati dalla Direzione Marittima, guidata dall’Ammiraglio Angora: otto tonnellate e mezzo di prodotti ittici sottoposti a sequestro, sessantatré operatori multati per un totale di circa cento mila euro di sanzioni e circa settanta illeciti di natura penale e amministrativa. Soltanto il 31 ottobre scorso, stessa sorte era toccata ad un minimarket alimentare di Fucecchio, costretto a chiudere per le gravi carenze igienico sanitarie riscontrate.

