Permessi ’stalli rosa’. Via alle richieste

EMPOLI

Da lunedì si possono richiedere

all’Urp i permessi per la fruizione degli stalli rosa in città. Questi parcheggi sono adibiti alla sosta di donne in gravidanza o genitori con figli di età non superiore ai due anni. L’obiettivo è aiutare genitori e donne in gravidanza per raggiungere luoghi dove effettuare visite mediche oppure altre circostanze di vita quotidiana. Per ottenere il ‘permesso rosa’, come spiegato nel ‘Regolamento sugli stalli rosa’ scaricabile dal sito del comune, è necessario avere la residenza nel Comune di Empoli, essere in stato di gravidanza attestato con certificato medico di struttura pubblica o privata indicante le generalità e la data presunta del parto; essere genitori di uno o più bambini di età non superiore ai due anni. La durata della sosta è ammessa con disco orario per un massimo di due ore, dalle 8 alle 20.